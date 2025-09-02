Burocracia obstruye reglamentar: Canadevi

En muchos fraccionamientos no se puede pagar la recolección de basura o la luz porque no han sido entregados, no por causa de los desarrolladores, sino por burocracia municipal, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) Francisco Torres Ocejo.

"Mas que al desarrollador, la tardanza en aprobar la recepción municipal de los fraccionamientos afecta a los colonos". Dijo que hay casos tan emblemáticos en la burocracia que incluso se han encontrado con asuntos donde el trámite ya no existe, y todo eso se pierde en lo que avanza la obtención de firmas.

"Una cosa es simplificar la recepción de los trámites nuevos, es decir como si son recibidos los fraccionamientos en tiempo y forma y antes de que se deterioren, pero la otra es que aquellos que ya tienen muchos años podrían ser beneficiarios de una campaña para su recepción".w