Firman convenio de colaboración IMPI e I-Colectiva 50+1

El titular del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de la Secretaría de Economía Federal, Santiago Nieto Castillo, firmó un acuerdo con la titular Nacional de l Colectiva 50 + 1 Claudia Corichi García, para implementar de inmediato, un descuento de 90 por ciento en los trámites de registro de patentes para empresas o productos encabezados por mujeres.

El propio Santiago Nieto explicó que al año hay 220,000 solicitudes de propiedad Industrial en México, y del total de personas que solicitan esos derechos, el 67% son hombres o grupos de hombres y solo el 37% son mujeres o grupos de mujeres en la participación económica.

Recordó que la participación de las mujeres no solo tiene que ver con el valor tangible de la actividad industrial, sino también en la posibilidad de generar riqueza material y ese fenómeno a la larga está generando un tipo muy visible de desigualdad.

Eso está ocurriendo porque en los números netos las mujeres están teniendo menos posibilidades que los hombres para el desarrollo de negocios, y eso está pegando directamente en las distancias de igualdad sustantiva para generar marcas y poder mantener las empresas que muchas veces son de naturaleza familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisa que entonces en el ámbito de la generación te marcas hay una debilidad estructural que atender.

En el caso de las marcas por denominación de origen, la participación de hombres también es mayor, y eso tiene que ver con el tequila y el mezcal por ejemplo, que tienen un enorme crecimiento económico pero más vinculado a hombres.

En el caso de las indicaciones geográficas, explicó que por ejemplo este viernes fue publicado en el diario oficial de la federación la indicación geográfica de las muñecas lelee en Querétaro y resulta que ni siquiera perciben una regalos por el desarrollo de sus productos.