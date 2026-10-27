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Gallardistas, en terna para Fiscalía Anticorrupción

Los 3 aspirantes, vinculados al gobierno estatal o a la alcaldía de Soledad de G.S.

Por Daniel Ortiz

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Gallardistas, en terna para Fiscalía Anticorrupción
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      Tres abogados con trayectoria en administraciones del grupo político gallardista integran la terna enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

      Comisión Primera de Justicia avala perfiles

      Se trata de Benjamín Pérez Álvarez, Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño, cuyos perfiles fueron avalados por la Comisión Primera de Justicia del Congreso. La propuesta será turnada al Pleno para la elección.

      Pérez Álvarez es secretario general de la alcaldía soledense. También fue director general de la Comisión Estatal del Agua en esta administración.

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      Su trayectoria incluye responsabilidades en Infraestructura y Oficialía Mayor de Soledad, así como cargos en Obras Públicas y Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de acuerdo con los antecedentes publicados por el propio gobierno municipal.

      Perfiles y antecedentes de los candidatos

      Meza Galeana tiene antecedentes en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad y en la Unidad de Transparencia de Seduvop, según los perfiles difundidos sobre la terna. El directorio oficial de Villa de Pozos también lo incluye como titular de la Junta de Reclutamiento, aunque no precisa cuándo se incorporó.

      Por su parte, Ortiz Patiño tiene antecedentes laborales en Seduvop, dependencia de la administración de Gallardo. Su nombre aparece en registros oficiales estatales como enlace de mejora regulatoria y responsable de información de esa secretaría en el portal de datos abiertos.

      En noviembre de 2024, Ortiz Patiño también fue incluido entre los candidatos presentados para ocupar la Procuraduría Urbana del Estado.

      La propuesta del Ejecutivo concentra la elección en tres perfiles que han formado parte de administraciones vinculadas al mismo grupo político, para encabezar el organismo encargado de investigar delitos relacionados con hechos de corrupción.

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