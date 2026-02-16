Fiscalía de la Mujer, muy austera

La Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del Estado opera con menos personal, menos recursos y menor capacidad de incidencia para investigar delitos de género y feminicidios, así lo advierte la abogada y maestra en Derechos Humanos, Fátima Alvizo.

Impacto de la austeridad en la Fiscalía

Señala que la institución "hace lo que puede con los recursos que tiene", pero ha sido severamente golpeada por las políticas de austeridad.

La consecuencia, afirma, es una estructura debilitada frente a una problemática creciente. En el estado, un solo Ministerio Público recibe la denuncia, integra la carpeta y litiga todo el proceso. Esto significa dedicarle innumerables horas a un solo caso en un contexto donde puede que existan entre 20 y 30 agentes.

Falta de especialización en regiones con alta incidencia

A ello se suma que no hay especialización en regiones como la Huasteca, una de las zonas con mayor incidencia de violencia sexual. El resultado es una Fiscalía rebasada.

Alvizo reconoce que existen profesionales comprometidos con la justicia social dentro de la institución, pero advierte que el problema es estructural. La austeridad ha impactado directamente en la investigación de delitos de género, reduciendo las posibilidades reales de atención efectiva. "Cada vez tiene menos personal, cada vez tiene menos recursos y cada vez tiene menos formas de incidir", subraya.