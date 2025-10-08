Fluyen recursos para los maestros de telesecundaria

Los maestros de telesecundaria en San Luis Potosí reciben actualmente una compensación equivalente al valor de seis horas-clase, aunque se trata de una medida parcial, informó Juan Carlos Ramírez Bárcenas, secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramírez Bárcenas explicó que la homologación completa de las horas sigue en proceso y que su aplicación depende de acuerdos presupuestales negociados con el gobierno estatal, con el acompañamiento del líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas.

“No es fácil porque es un tema presupuestario, pero hemos avanzado en los acuerdos con el gobierno del estado para irlo equiparando poco a poco”, señaló el dirigente.

Además de la homologación de horas, el SNTE trabaja en otros asuntos como la educación indígena, la regularización de las claves de acuerdo con la función de cada trabajador y la recuperación de adeudos pendientes.

Sobre esto último, Ramírez Bárcenas indicó que el monto total asciende a aproximadamente 650 millones de pesos provenientes de diferentes fondos y fideicomisos, de los cuales 120 millones corresponden a la administración actual y se prevé cubrirlos antes de diciembre. La diferencia se atenderá a partir de enero mediante un plan de pagos previamente definido.

Ramírez Bárcenas aseguró que estas acciones buscan garantizar los derechos laborales y las prestaciones del magisterio, y resaltó la confianza del sindicato en la autoridad estatal. “Hasta hoy se han generado los compromisos porque las negociaciones y el respeto que nos hemos ganado con el gobierno se han mantenido en los acuerdos”, señaló.

Entre otros pendientes, se encuentran el pago de seguros de vida, finiquitos y recursos del Fondo de Retiro, que se proyectan cubrir en tres bloques.