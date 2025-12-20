logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Foto del Día | Se recupera Laurel de la India en Reforma

Por Rolando Morales

Diciembre 20, 2025 12:56 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El Laurel de la India, también conocido como Ficus microcarpa y considerado Patrimonio de la Ciudad, ubicado sobre la calle Reforma casi esquina con Julián de los Reyes, presenta actualmente un estado saludable y frondoso, luego de ser atendido por el Ayuntamiento de San Luis Potosí que detectó una plaga que afectaba su copa.

De acuerdo con autoridades municipales, el árbol fue intervenido debido a la presencia de trips, un insecto que estaba dañando su follaje y que ponía en riesgo su conservación. Ante esta situación, se aplicó un tratamiento fitosanitario integral para frenar el deterioro y recuperar su vitalidad.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, explicó que los trabajos incluyeron poda de sanidad, aplicación de insecticidas específicos y el uso de bioestimulantes, lo que permitió que el ejemplar respondiera de manera favorable. Indicó que actualmente el laurel se encuentra en fase de rebrote, con la generación de nuevo follaje y sin presencia visible de plagas.

Azuara señaló que la evolución positiva del árbol confirma la efectividad de las acciones implementadas y refleja la importancia de atender oportunamente este tipo de casos, especialmente cuando se trata de ejemplares con valor histórico y ambiental para la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte árboles que presenten signos de plaga, daño o deterioro, con el fin de que personal especializado del gobierno municipal pueda realizar un diagnóstico adecuado y definir el tratamiento correspondiente, contribuyendo así a la conservación del arbolado urbano.

LEA TAMBIÉN

Cae enorme árbol en zona de obras del Paseo Esmeralda

El ficus alcanzaba hasta los cinco metros de altura

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Foto del Día | Se recupera Laurel de la India en Reforma
Foto del Día | Se recupera Laurel de la India en Reforma

Foto del Día | Se recupera Laurel de la India en Reforma

SLP

Rolando Morales

Admite alcalde deficiencias en cruces peatonales; anuncia inversión
Admite alcalde deficiencias en cruces peatonales; anuncia inversión

Admite alcalde deficiencias en cruces peatonales; anuncia inversión

SLP

Rolando Morales

Subrayó que la complejidad histórica y patrimonial de la ciudad representa un reto adicional

Trabaja la SSPC para reforzar vigilancia en carreteras: SSPC
Trabaja la SSPC para reforzar vigilancia en carreteras: SSPC

Trabaja la SSPC para reforzar vigilancia en carreteras: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Esto, tras varios asaltos a pasajero de autobuses en vías de estados vecinos

En lo oscurito, avanza el aval a Ley Gobernadora en cabildos
En lo oscurito, avanza el aval a Ley Gobernadora en cabildos

En lo "oscurito", avanza el aval a "Ley Gobernadora" en cabildos

SLP

Ana Paula Vázquez

La capital, Soledad, Villa de Pozos y Rioverde ya aprobaron la minuta enviada por Congreso para sus afectos constitucionales