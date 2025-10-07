logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fotos | En la Aviación, los vecinos arreglan los baches

Denunciaron que tras las recientes lluvias empeoraron las condiciones de las calles 16, 4 y 3

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2025 11:05 a.m.
A
Fotos: Pulso

Fotos: Pulso

Ante la falta de atención por parte de la autoridad municipal capitalina, habitantes de la colonia Industrial Aviación se dieron a la tarea de iniciar un proceso de bacheo en diversas vialidades que recientemente han afectado el tránsito vehicular. 

Denunciaron que tras las recientes precipitaciones, las condiciones de las calles 16, 4 y 3 registraron la presencia de diversos baches y hoyancos

Ante esta situación emitieron diversos reportes ante el ayuntamiento capitalino, así como mediante el chatbot municipal; sin embargo, vecinos declararon que no se registró respuesta alguna por parte de la autoridad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Pulso 

En consecuencia, con materiales y recursos propios, vecinos organizaron acciones de bacheo en las mencionadas viabilidades a fin de mejorar las condiciones de movilidad de las mismas, especificaron que derivado de estas acciones se logró la atención a cerca de 20 hoyancos de diversos tamaños en distintos puntos de las calles. 

Asimismo, informaron que durante los próximos días comenzaran con la atención de otras vialidades aledañas que presentan condiciones similares; sin embargo, reiteraron el llamado a la autoridad municipal para atender las calles de diversas colonias de la zona norte. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran tortillería La Balanza por fuerte olor a gas
Clausuran tortillería La Balanza por fuerte olor a gas

Clausuran tortillería La Balanza por fuerte olor a gas

SLP

Rolando Morales

Vecinos del negocio denunciaron que hasta el martes permanecía la sensación de emanación

Fotos | En la Aviación, los vecinos arreglan los baches
Fotos | En la Aviación, los vecinos arreglan los baches

Fotos | En la Aviación, los vecinos arreglan los baches

SLP

Rolando Morales

Denunciaron que tras las recientes lluvias empeoraron las condiciones de las calles 16, 4 y 3

Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP
Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP

Gráfico | Regresarán lluvias a las cuatro zonas de SLP

SLP

Pulso Online

Temperaturas máximas de 25° se registrarán en Zona Centro y de 35° en Zona Huasteca

Avanza acuerdo UASLP-Gobierno para saldar compromisos financieros
Avanza acuerdo UASLP-Gobierno para saldar compromisos financieros

Avanza acuerdo UASLP-Gobierno para saldar compromisos financieros

SLP

Redacción

El convenio garantiza la continuidad de las actividades académicas y de investigación, dice la casa de estudios