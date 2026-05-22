Andrea Legarreta pide a ex de El Papirrín que lo deje ver a sus hijos

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).-

a su colega y amigo

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, "", quien fue conductor del matutino "" en el pasado, la conductora reconoció su labor como padre y lamentó que Karla Arreola, de quien se divorció en 2021, no le permita ver ni convivir con los dos hijos que tienen en común.Fue encuandovolvió a hablar delque vive desde hace años con su, con quien tras terminar la relación por una infidelidad de parte de ella, le ha negado su derecho como padre de ver y convivir con sus hijos., quien también es padre de Diego, quien ya lo convirtió en abuelo, ha intentado muchas cosas para volver a reencontrarse con sus hijos, inclusoa su ex por, y considera que sus hijos son víctimas de terror psicológico.a sus hijos cuando tenían 14 y 15 años, ahora están en los 18 y asegura que nunca hubo un problema entre ellos, se trata de laque les ha impedido la convivencia.En "",le dedicó una su excompañero: "Papirrín precioso, sabes todo lo que te queremos, sabes que somos tu familia, te conocemos bien, sabemos la clase de hombre que eres y estoy segura que con el tiempo te van a pasar cosas, todo lo bonito que te mereces; lleva años sin poder ver a sus hijos".recordó quea la ex dey a sus entonces pequeños hijos, y le mandó un"Él siempre ha demostrado ser un gran padre, su hijo mayor lo adora; ojalá haya esta consciencia por parte de ella, que yo la recuerdo como una chava linda... dales chance", expresó.También le mandó una los, quien ya dejaron de ser niños."Ellos son ya, creo que vale la pena que se acerquen a su papá, que lo conozcan bien, quizás de nuevo".Reiteró loque es "" e insistió para que le dieran una, pues dijo, es una pena que estén separados."Es una pena, es un hombre de verdad valioso, trabajador, buen amigo,, buen padre""Lo decimos como sus, es una, muchachitos, ojalá se den lade acercarse a su papá, yo entiendo que a veces como hijos apoyamos a mamá, está bien, no estoy diciendo quién esté bien o mal, creo que hay que darle lay ustedes y él serán muy felices, estoy segura", finalizó.