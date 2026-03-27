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Frente frío 42 traerá viento y lluvias

Pronostican rachas de hasta 60 km/h

Por Redacción

Marzo 27, 2026 07:38 a.m.
A
Frente frío 42 traerá viento y lluvias

El ingreso del frente frío número 42 provocará un descenso en las temperaturas durante este fin de semana en las cuatro regiones de San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico para este viernes 27 de marzo, se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente el sábado en municipios de las zonas Altiplano, Centro y Media.

Asimismo, existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, sobre todo en las zonas serranas de la región Media y la Huasteca.

La dependencia estatal advirtió que las condiciones climáticas también podrían favorecer la presencia de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

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Además, recomendó abrigarse adecuadamente, en especial a niñas, niños y personas adultas mayores, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

En caso de emergencia, se exhortó a la ciudadanía a comunicarse a los números 911 y 089 para denuncia anónima.

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