Fuga de aguas negras afecta a la colonia ISSSTE

Se extiende desde el Mercado San Luis 400 hasta la calle Coronel Otañón

Por Rolando Morales

Febrero 10, 2026 01:45 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Una fuga de aguas residuales se ha extendido a lo largo de varios metros sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia ISSSTE, desde las inmediaciones del Mercado San Luis 400 hasta la calle Coronel Otañón, generando molestia y preocupación entre vecinos, comerciantes y peatones que transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el escurrimiento de agua sucia permanece de manera constante sobre la carpeta asfáltica, formando charcos y pequeñas corrientes que desprenden olores fétidos

Habitantes del sector señalaron que el problema no es reciente. Aseguran que desde hace meses han reportado la fuga al organismo operador Interapas, sin que hasta el momento se haya realizado una reparación definitiva. Pese a los avisos reiterados, la situación persiste prácticamente todos los días.

Comerciantes del mercado San Luis 400 indicaron que la presencia de aguas negras afecta directamente sus ventas, ya que los clientes evitan caminar por la zona debido al mal olor y al riesgo sanitario.

Los vecinos advirtieron que el encharcamiento se ha convertido en un foco de infección, pues atrae insectos y representa un posible riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas que consumen alimentos en los alrededores del centro de abastos. También señalaron el peligro de resbalones y accidentes para motociclistas y peatones.

Algunos habitantes presumen que la fuga podría provenir del propio mercado o de una línea de drenaje colapsada en esa área, ya que el flujo se intensifica conforme se acerca al inmueble. Sin embargo, señalaron que corresponde a la autoridad realizar la inspección técnica para identificar el origen exacto.

Ante esta situación, los afectados hicieron un nuevo llamado a Interapas para que atienda de manera urgente el problema y evite que la contaminación continúe propagándose en una de las vialidades más transitadas del sector.

Fuga de gas causa tragedia en edificio de Bandar Abbas, Irán

Una explosión en Bandar Abbas, Irán, deja una niña fallecida y múltiples heridos. Tensión en la región por incidente en el Estrecho de Ormuz.

