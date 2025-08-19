logo pulso
Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI

Asegura que se platica con empresas y usuarios para el proyecto

Por Rolando Morales

Agosto 19, 2025 12:20 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, informó que continúan las pláticas con los organismos empresariales para proceder en la intervención de las principales vialidades de la zona industrial a fin de rehabilitarlas.

“En la zona industrial tenemos pláticas tanto con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial como con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se viene un programa especial, mucho más ambicioso para la zona industrial”, aseguró. 

El edil capitalino expresó que en primera instancia la administración municipal tiene pensado destinar recurso para ampliar el segundo cuerpo del Eje 140; sin embargo, señaló que la postura de la UUZI es que se use ese presupuesto para acciones de bacheo a lo largo de las vialidades más afectadas de la zona industrial.

De igual forma, señaló que buscarán coordinar las acciones de rehabilitación con el Gobierno del Estado, pues consideró que no es necesario duplicar esfuerzos y acciones en el programa de bacheo para la zona industrial.

“También están dialogando con Gobierno del Estado para ver si hacemos un esfuerzo en conjunto, uno solo no tiene caso duplicar esfuerzos, yo también estoy en ese intento, pero la zona industrial tendrá un programa específico de bacheo y de rescate”, concluyó el alcalde.

