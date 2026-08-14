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Galindo inaugura la 4ª Feria de Proveeduría

Alcalde convierte a SL Capital en referente nacional de los negocios

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Galindo inaugura la 4ª Feria de Proveeduría
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      Con la participación de 180 empresas, representantes de las principales cámaras empresariales y conferencistas de reconocimiento internacional, el alcalde Enrique Galindo inauguró este jueves la 4ª Feria de Proveeduría 2026, encuentro que durante dos días concentra exposición industrial, capacitación y reuniones de negocios para ampliar las oportunidades comerciales de las empresas potosinas y fortalecer su integración a cadenas productivas nacionales y globales.

      Al encabezar la inauguración y apertura de la exposición industrial, el presidente municipal destacó que San Luis Capital cuenta con talento, capacidad productiva y condiciones para competir en los grandes mercados. Señaló que la Feria vincula a las empresas que producen con compañías que requieren proveeduría y con actores capaces de abrir nuevos mercados, fortaleciendo la economía local y generando mejores condiciones de desarrollo para las familias potosinas.

      El alcalde resaltó que en la exposición participan empresas que ofrecen productos, servicios y soluciones de alta tecnología desarrollados con mano de obra potosina altamente calificada, lo que demuestra la capacidad de San Luis Capital para concretar acuerdos comerciales con compañías y cadenas productivas de alcance mundial. En este sentido, afirmó que la Feria trasciende el ámbito municipal al convertirse en un espacio para ampliar mercados y fortalecer la participación de proveedores locales en cadenas de valor.

      Durante la jornada, el expresidente de México Vicente Fox Quesada destacó la visión del alcalde Enrique Galindo para impulsar este encuentro y acercar a las empresas con nuevas oportunidades de proveeduría. Ante empresarios y representantes del sector productivo, afirmó que la vinculación empresarial será fundamental para aprovechar el momento que vive México y avanzar hacia una nueva revolución industrial; además, resaltó el potencial del Gran Bajío, donde se concentra una importante actividad manufacturera y automotriz.

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      Por su parte, Rosario Marín, extesorera de los Estados Unidos, compartió con empresarios, industriales y representantes del sector productivo su experiencia de vida y liderazgo, y destacó el papel de la industria como motor de desarrollo. Subrayó que la disciplina, la preparación y la capacidad de superar adversidades son fundamentales para construir nuevas oportunidades. El alcalde Enrique Galindo agradeció su participación y el mensaje de superación, esfuerzo y determinación compartido con el sector productivo potosino.

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