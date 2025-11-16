Galindo plantea multas más altas por dañar la ciudad

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que uno de los principales cambios que se integrarán en la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 será el fortalecimiento del marco sancionatorio, particularmente en los casos de reincidencia. El edil explicó que esta modificación surge de la necesidad de proteger el entorno urbano y asegurar que quienes generan daños recurrentes a la ciudad enfrenten consecuencias proporcionales al impacto que ocasionan.

Galindo detalló que actualmente se desarrollan mesas de trabajo con el Cabildo para afinar los lineamientos de la propuesta. Aunque aún no existe un documento final, señaló que el objetivo es establecer reglas más claras y estrictas en materia regulatoria. Entre los ejemplos mencionados, destacó el derribo de árboles, algunos con décadas de antigüedad, que hoy puede sancionarse con multas cercanas a los 600 pesos, pese a que el daño ambiental y patrimonial es irreparable. Explicó que este tipo de conductas, cuando son repetidas, requieren penalizaciones más severas para inhibir su práctica.

Otro caso mencionado por el alcalde es la apertura irregular de calles o banquetas. Actualmente, dijo, la multa por intervenir la vía pública sin autorización difícilmente rebasa los mil pesos, aunque la reparación del daño puede costar entre 30 y 50 mil pesos. "Son desbalances que la normativa debe corregir", afirmó, al considerar que endurecer las sanciones permitirá recuperar parte de los recursos destinados a reparar daños generados por particulares y dará orden a la actividad urbana.

Galindo enfatizó que el Cabildo coincide en la necesidad de actualizar este tipo de disposiciones para fortalecer la Ley de Ingresos, aunque aclaró que el proceso continúa en discusión. Subrayó que no se contemplan nuevos impuestos para 2026, únicamente ajustes inflacionarios. Sin embargo, no pudo anticipar una proyección sobre el incremento total, pues el factor inflacionario aún fluctúa entre 4.1% y 4.9%, lo que impactará directamente en las cifras finales. Además, recordó que estos ajustes deberán sumarse al nuevo esquema de sanciones para calcular el impacto global.

El alcalde insistió en que no adelantará detalles ni montos mientras las comisiones edilicias mantengan el debate abierto. Reconoció que el Cabildo se caracteriza por ser un órgano activo, con seis fuerzas políticas, y reiteró su respeto al proceso interno. "He sido transparente, no es que lo esté ocultando; simplemente estoy respetando la voluntad del Cabildo", expresó al subrayar que será hasta que concluyan las mesas de trabajo cuando pueda presentarse una versión final de la propuesta para el año fiscal 2026.