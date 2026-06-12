Galindo reta al líder local del Verde

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El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, fue retado por el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a debatir sobre libertad de expresión y posteriormente sobre las condiciones de la ciudad y del estado, luego de que el líder partidista difundiera un video en redes sociales en el que criticó la seguridad y la imagen urbana de San Luis Potosí.

Cuestionado sobre esos señalamientos, el presidente municipal evitó entrar de lleno a las acusaciones y sostuvo que antes de hablar de la capital sería necesario abordar otros temas. En ese contexto, recordó que un diputado vinculado al PVEM promovió una iniciativa que posteriormente se convirtió en ley y que, según afirmó, derivó en acciones contra ciudadanos.

"Invito a Nachito a hablar de la libertad de expresión y luego hablamos de la ciudad; podemos hablar del estado también", declaró Galindo Ceballos al término de las actividades inaugurales organizadas por el Ayuntamiento con motivo del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El alcalde consideró que quienes cuestionan el actuar de otros gobiernos también deben estar dispuestos a revisar las decisiones impulsadas desde sus propias filas políticas. Aunque no profundizó en la polémica, insistió en que existe disposición para discutir públicamente diversos temas relacionados con la vida pública de San Luis Potosí.

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Las declaraciones ocurren en un contexto de constantes intercambios entre actores políticos vinculados al gobierno estatal y al Ayuntamiento capitalino, una confrontación que ha ganado presencia en redes sociales y espacios públicos conforme se aproxima el proceso electoral de 2027.