"Galindo tendrá que competir con siglas del PAN", insiste Guajardo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, podría ser considerado como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a 2027, siempre y cuando compita sin alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera.

El legislador señaló que el edil mantiene diálogo con el partido tanto a nivel local como nacional, lo que abre la posibilidad de que sea contemplado dentro del PAN, aunque bajo una condición definida: participar únicamente bajo sus siglas. "Tendría que ser por el PAN, sin alianza con el PRI", sostuvo.

Guajardo Barrera indicó que, pese a que Galindo Ceballos llegó a la alcaldía mediante una coalición, actualmente existe una relación de trabajo con el blanquiazul, la cual —dijo— ha permitido coordinación en distintos temas. En ese sentido, apuntó que el partido no cierra la puerta a perfiles externos, siempre que se ajusten a sus criterios.

El diputado reconoció al alcalde como un perfil competitivo dentro del escenario político local y destacó los resultados de su administración, los cuales, afirmó, se han visto reflejados también en el respaldo electoral que ha tenido el PAN en procesos recientes.

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Las declaraciones se dan mientras el nombre del alcalde ha sido colocado y asegurado por el PRI encabezado por la presidenta del Comité Estatal, Sara Rocha Medina, como posible aspirante a la gubernatura.