Gallardo critica que no se atiendan drenajes metropolitanos

Aunque dijo que sus pronunciamientos públicos no se tratan de una "campañita" contra los municipios, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reprochó que los ayuntamientos siguen sin atender el tema de desazolve permanente de drenajes, colapsados por las recientes lluvias.

Lamentó que las autoridades municipales no cuentan con un programa continuo para atender dicho problema, por ello, con cualquier lluvia las cañerías colapsan, brota agua pútrida y en ocasiones inunda las viviendas.

"Solamente van y desazolvan cuando se atora algo, pero no es como un programa. Cuando nosotros pagamos el recibo del agua viene un cobro que se llama saneamiento, que debería estar incluido para que haya un programa de que varios vactor estén en la ciudad desazolvando", comentó.

Después de acudir al programa "Enchúlame la colonia" en la colonia capitalina Colorines, expuso que con independencia de los gobiernos locales, el estado mantiene tareas de limpieza de alcantarillado con apoyo de los camiones de succión y presión conocidos como Vactor.

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Ante ello, el mandatario estatal exhortó a los gobernantes de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, colaborar con el estado para agilizar el proceso de limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje metropolitano.