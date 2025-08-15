Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, afirmó que cualquier propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para adelantar el inicio del proceso electoral al último trimestre del año previo a las elecciones, será analizada con detalle. Hasta ahora, dijo, no se ha presentado ninguna iniciativa formal.

Gama Basarte explicó que modificar el calendario electoral, implica evaluar los costos tanto para los partidos políticos como para la institución, así como garantizar un proceso transparente y participativo. “Como diputado, estoy abierto a escuchar el costo-beneficio de este cambio, siempre que la ciudadanía pueda participar libremente y los funcionarios de casilla estén capacitados”, señaló.

El legislador reconoció que empatar el calendario local con el nacional, representa un desafío, pero insistió en que habrá apertura al debate, siempre que existan argumentos sólidos que justifiquen la medida. Advirtió que cualquier ajuste podría desfasar los procesos con otros estados y con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En 2023, el inicio del proceso electoral se fijó el 2 de diciembre, lo que generó desajustes con algunos estados y con el calendario del INE. Gama Basarte planteó que podría evaluarse regresar a las fechas tradicionales, considerando también los efectos en la administración pública, como la entrega de informes y la rendición de cuentas.

El diputado concluyó que solo tras recibir la propuesta formal se podrá determinar si adelantar el proceso electoral representa un beneficio, sobre todo si contribuye a un proceso más amplio y participativo que permita a la ciudadanía ejercer su voto de manera libre y segura.