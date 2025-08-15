Gamificar, estrategia para estudios sociales

Gamificar, será un remedio infalible para realizar estudios sociales y que los miembros de una sociedad la entiendan a sí mismos, y para allá va la tendencia, en la que con toda seguridad, por medio del mismo consumo de videojuegos viene una forma de educar desde la sociedad, para evitar conflictos sociales, advirtió Emanuel Jetzai Velazco Arriaga, profesor investigador de industrias creativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador invitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para participar del 40 aniversario, dijo que cada juego tiene que ver con su propia idea y con la forma en que está configurado, sobre todo por los casos donde se juegan en solitario o en equipo.

Dijo que hay juegos que se juegan como actividad de compañerismo y eso va ayudando a resolver problemas sociales, y ejemplo de ello son algunos cantos infantiles como “Doña Blanca” que, llevados al terreno del juego, ayudan a entender sus pilares o personajes que la rodean.

Otro ejemplo es el “juego del lobo”, donde el animal está interpretado y también aquellos que van a escapar del lobo, y eso permite que los juegos lleven su factor social.

Agregó que en los videojuegos hay diferentes dinámicas porque por ejemplo es posible encontrarse con experiencias de un solo jugador, y otras experiencias para otros jugadores, y dependiendo de a qué experiencia se esté refiriendo el juego, serán las respuestas; juegos incluso pueden crear parámetros de solidaridad social.

, por ejemplo cuando alguien puede ayudar a vencer enemigos que un solo jugador no puede, aún y cuándo esos juegos sean individuales.