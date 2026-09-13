Planean construir cementerio forense en SLP para 2027

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Este año debe quedar elaborado el proyecto para la construcción de un cementerio forense, a fin de tener el plan de ejecución para el 2027, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Estado.

Proyecto y ubicación del cementerio forense

El panteón se edificará en un predio, ubicado en las inmediaciones del Anillo Periférico, a fin de no generar afectaciones en materia de salubridad.

Reunión con autoridades y colectivos

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Contextualizó que la semana pasada sostuvo una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, en donde estuvo presente Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario jurídico estatal y representantes de colectivos.

"Yo creo que antes de que concluya el año tendríamos claridad (del proyecto). Derivado de eso, tendríamos que tener la planeación para el año entrante", estimó.

Explicó que el encuentro sirvió para generar las condiciones de gestión ante la federación, es decir, generar una partida extraordinaria en favor del estado de San Luis Potosí.

"De tener ese panteón forense, estaríamos cerrando completamente la pinza y San Luis seríamos punteros en todas las herramientas que se requieren y se utilizan para esta labor humana, que es buscar personas desaparecidas o no localizadas", remató.