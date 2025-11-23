GCE despliega operativo ante posibles marchas de productores
División Caminos coordina acciones con Guardia Nacional y policías municipales.
La Guardia Civil Estatal, a través de la División Caminos, estableció un dispositivo especial de supervisión y control vehicular ante las manifestaciones anunciadas por productores para este lunes 24 de noviembre, previstas en distintos tramos carreteros federales y estatales.
De acuerdo con el titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, se mantiene coordinación directa con la Guardia Nacional, instancia que ejecutará los cierres viales en los puntos donde se desarrollen las concentraciones.
La GCE participará con recorridos de supervisión, abanderamiento, apoyo en rutas alternas y atención a conductores. También se estableció enlace con las policías municipales de las cuatro zonas del estado para reforzar tareas de apoyo, señalización y control del flujo vehicular en accesos a cada demarcación.
La corporación informó que el operativo busca mantener el orden y reducir afectaciones a quienes transitan por la red carretera estatal y federal.
