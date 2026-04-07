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Genera Fenae 5 toneladas de deshechos cada día

Seis cuadrillas atienden zona ferial

Por Flor Martínez

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Genera Fenae 5 toneladas de deshechos cada día

Un promedio de cinco toneladas diarias ha sido la generación de basura en el primer cuadro de Soledad de Graciano Sánchez, derivado del inicio de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), informó Antonio Zamarripa, director de Servicios Municipales.

De acuerdo con el funcionario, el sábado se recolectaron aproximadamente 5.2 toneladas de basura, mientras que el domingo la cifra se incrementó a 5.5 toneladas, manteniéndose dentro del margen estimado por las autoridades.

Para atender esta demanda, se asignaron seis cuadrillas de barrido manual que trabajan en tres turnos, cubriendo un horario continuo de 6:00 de la mañana a 3:00 de la madrugada. Estas labores no solo se concentran en el primer cuadro, sino que también abarcan calles aledañas donde se desarrollan actividades relacionadas con la feria, afirmó.

En cuanto al tipo de residuos, indicó que la mayor parte corresponde a desechos derivados del consumo de alimentos y productos comercializados durante el evento. Asimismo, el personal de limpieza brinda apoyo a los comerciantes para la recolección de sus residuos.

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Detalló que se instalaron 40 contenedores de basura en distintos puntos del área ferial. Además, las cuadrillas realizan recorridos permanentes para evitar que estos se saturen y mantener en condiciones óptimas la imagen urbana.

Reiteró que se prevé que la generación de basura se mantenga en este promedio durante los próximos días, conforme continúe la afluencia de visitantes a la feria.

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