Insumos de panadería suben hasta un 20%

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Se disparan en 20% los costos de insumos para la elaboración de pan, aunque todavía hay precios iguales del producto final pero se agrega una presión que no había, advirtió el panadero Gerardo Pérez Covarrubias.

Aumento en costos de grasas y levaduras para pan

Los principales incrementos en los insumos se observan en las grasas utilizadas para la elaboración de diferentes tipos de panes, por el hecho de que según el pan del que se trate puede haber una necesidad de manteca o grasa diferente.

Otro producto que sufrió incrementos es el que se refiere al usado para la fermentación de la masa y el reposo para que esponje, en este caso para las levaduras.

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Ambos productos sufrieron el incremento de 20 por ciento, y el alza de los costos empieza a ejercer presión sobre el precio de panadería y repostería.

Incrementos en ingredientes para sabor, color y textura

Al incremento de costos se suman todos aquellos que tienen que ver con los ingredientes para dar sabor, color, endulzante y textura a los panes, todos ellos, también con incrementos que van del 15 al 20 por ciento, a veces aplicado sin que los proveedores avisen a los panaderos.

Entre esos productos se encuentra el polvo para hornear, aunque también hay algunos incrementos en los derivados de chocolate y la cocoa.

Hay aumentos en todos los productos de fruta, y un ligero aumento al precio del azúcar.

Aseguró que los panaderos hacen lo necesario para tratar de aguantar lo más que se pueda, pero lo cierto es que el aumento de precios está ejerciendo una fuerte presión sobre los productos de panadería.