Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona aseguró que ya se están cerrando los números para finiquitar el adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Durante su visita al municipio de Rioverde, explicó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) es la encargada de llevar a cabo estos ajustes, con el propósito de que "todos salgan contentos y que no tenga ningún problema nadie".

En breve entrevista con medios locales, el mandatario desestimó las versiones que señalaban un posible cierre de la máxima casa de estudios por falta de solvencia financiera, a las que calificó como "tonterías".

Cabe destacar que este jueves por la tarde, alrededor de 70 estudiantes de diversas facultades de la UASLP se manifestaron para exigir al Gobierno del Estado el pago de los adeudos millonarios a la institución. Durante la protesta, denunciaron la presencia de un grupo de choque que intentó confrontarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí