logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Fotogalería

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP

El gobernador Gallardo calificó como "tonterías" las versiones sobre un posible cierre de la universidad

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2025 03:07 p.m.
A
Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona aseguró que ya se están cerrando los números para finiquitar el adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Durante su visita al municipio de Rioverde, explicó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) es la encargada de llevar a cabo estos ajustes, con el propósito de que "todos salgan contentos y que no tenga ningún problema nadie".

En breve entrevista con medios locales, el mandatario desestimó las versiones que señalaban un posible cierre de la máxima casa de estudios por falta de solvencia financiera, a las que calificó como "tonterías".

Cabe destacar que este jueves por la tarde, alrededor de 70 estudiantes de diversas facultades de la UASLP se manifestaron para exigir al Gobierno del Estado el pago de los adeudos millonarios a la institución. Durante la protesta, denunciaron la presencia de un grupo de choque que intentó confrontarlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP
Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP

Gobierno estatal asegura que avanza en pago de adeudo con la UASLP

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador Gallardo calificó como "tonterías" las versiones sobre un posible cierre de la universidad

SLP registra 114 casos de cáncer de mama en lo que va del 2025
SLP registra 114 casos de cáncer de mama en lo que va del 2025

SLP registra 114 casos de cáncer de mama en lo que va del 2025

SLP

Rubén Pacheco

Todos los diagnósticos corresponden a mujeres; la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de la detección temprana

Solo 35% de plantas tratadoras de agua operan en San Luis Potosí
Solo 35% de plantas tratadoras de agua operan en San Luis Potosí

Solo 35% de plantas tratadoras de agua operan en San Luis Potosí

SLP

Rubén Pacheco

De 110 complejos de saneamiento, apenas 39 están en funcionamiento; municipios tienen la responsabilidad de su operación

Padres de familia toman instalaciones de Preescolar
Padres de familia toman instalaciones de Preescolar

Padres de familia toman instalaciones de Preescolar

SLP

Flor Martínez

Debido al deterioró del preescolar Profra. Gloria Lozano Enríquez de la colonia La Lomita