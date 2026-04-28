Gobierno litiga con SAT pago de ISR

La Secretaría de Finanzas reportó la existencia de un litigio heredado por la administración anterior con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por pago de impuesto sobre la renta, en el que la autoridad fiscal demanda un pago de más de mil 600 millones de pesos.

Protesta de maestros jubilados por retenciones fiscales

El reporte se registra en medio de la polémica generada por el reclamo de maestros jubilados de telesecundaria que afirman que la administración estatal y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) no han enterado a la autoridad fiscal las retenciones que realiza a sus percepciones.

Ayer, decenas de trabajadores magisteriales en retiro, afiliados a la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, salieron a las calles a protestar por la omisión de las autoridades estatales de enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las retenciones hechas a sus percepciones.

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Litigio fiscal heredado y reporte oficial

Sin que se trate de una reacción relacionada con la protesta, la Secretaría de Finanzas reportó en su informe de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de este año, la existencia de un litigio fiscal, que atribuyó al gobierno de Juan Manuel Carreras López.

En la sección de pasivos contingentes del documento, la dependencia reportó al Congreso estatal que la administración saliente "deja un litigio abierto con el SAT por un pago de impuestos sobre la renta del año 2018".

Agrega que el litigio aún no concluye y que no se prevé una fecha para una resolución del proceso.

En total, con actualizaciones y recargos, el SAT reclama al gobierno potosino mil 615.1 millones de pesos.