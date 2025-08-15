Gobierno Municipal arranca “Por Buen Camino”

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, presentó el programa “Por Buen Camino”, una cruzada sin precedentes para combatir el problema número uno señalado por las y los potosinos: los baches. Reconoció que, pese a las más de 1.5 millones de metros cuadrados de rehabilitación vial realizados en lo que va de su administración, las lluvias recientes han incrementado el deterioro de las calles.

“Van a ver por todos lados equipos trabajando. Queremos que tengan un buen camino para ir a la escuela, al mercado, al trabajo o de paseo. Este es un esfuerzo de todos, así que no le demos cuartel a los baches”, expresó.

Desde el estacionamiento del Estadio Alfonso Lastras, el Alcalde Enrique Galindo anunció que esta primera etapa abarcará más de la mitad de la ciudad, con 10 frentes de trabajo simultáneos y atención prioritaria en las zonas más afectadas. Invitó a la ciudadanía a reportar los baches por los canales oficiales, como el chatbot Güicho, Capital al 100 o Atención Ciudadana, y reiteró que se mantendrá una política de respuesta inmediata: “Si saben dónde está un bache, háganlo saber; nosotros vamos a actuar”, afirmó.

El programa “Por Buen Camino” es la evolución del Bacheo Emergente. Representa una nueva forma de enfrentar el deterioro vial: más rápida, más cercana y más efectiva. Combina maquinaria moderna, cuadrillas capacitadas y una estrategia coordinada que prioriza las colonias con mayor afectación, buscando no sólo tapar baches, sino ofrecer soluciones duraderas que mejoren la movilidad y la seguridad en toda la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En representación de los vecinos, Nancy Benítez Ruíz agradeció al Alcalde y a la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, por arrancar el programa en la zona poniente de la ciudad. “Toda la Capital requiere mantenimiento, pero gracias a su voluntad y decisión, ahora se concreta este programa emergente de bacheo. Estamos muy agradecidos y esperamos que esto ayude a construir la ciudad amable que todos queremos”, expresó.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, subrayó que “Por Buen Camino” renueva el compromiso de mejorar las vialidades y, con ello, la calidad de vida de las familias potosinas. Reconoció el trabajo de las ocho nuevas cuadrillas y del personal operativo, además de la importancia de la colaboración ciudadana. “Nuestras calles necesitan atención y lo escuchamos todos los días en nuestros recorridos. Este es un programa que nos involucra a todas y todos, gobierno y ciudadanía”, concluyó.