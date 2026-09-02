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Gobierno no arregla daños que ocasiona

Niega el alcalde que haya restricciones hacia eventos culturales

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Gobierno no arregla daños que ocasiona
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Gobierno del Estado nunca se ha hecho responsable de los daños ocasionados en espacios públicos del Centro Histórico tras la realización de eventos masivos como el Xantolo o la Villa Navideña.

      Al responder a los señalamientos del secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, sobre la supuesta negativa para utilizar plazas públicas, Galindo Ceballos rechazó que exista una intención de obstaculizar actividades culturales. Explicó que estos espacios están sujetos a reglas específicas porque son solicitados por dependencias gubernamentales, organizaciones civiles y particulares, por lo que su uso debe ajustarse a criterios previamente establecidos.

      En ese contexto, advirtió que el Ayuntamiento busca evitar que plazas emblemáticas como Fundadores o de Armas se conviertan en espacios de comercio informal. Señaló que en diversas ocasiones se han presentado solicitudes para instalar lo que se promociona como muestras artesanales o actividades de pueblos originarios, pero que en la práctica terminan funcionando como tianguis. 

      El edil reiteró que no existe una restricción general para los eventos culturales y afirmó que cualquier actividad puede realizarse siempre que cumpla con los lineamientos establecidos. 

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      Sobre la Plaza de Fundadores, reconoció que ha sufrido deterioros importantes derivados de la instalación de infraestructura para eventos masivos. Explicó que el ingreso de grúas, escenarios y equipo pesado durante celebraciones como el Xantolo y la Villa Navideña ha provocado daños en bordes, acabados y otros elementos de la plaza, además de perforaciones para fijar estructuras temporales. Indicó que todas estas afectaciones han sido documentadas por el Ayuntamiento mediante inspecciones y levantamientos técnicos.

      Galindo Ceballos reiteró su disposición de destinar recursos municipales para apuntalar y rehabilitar de manera definitiva el estacionamiento ubicado debajo de la Plaza de Fundadores, al considerar que seguirá siendo sede de eventos masivos tanto estatales como municipales. No obstante, afirmó que el Gobierno del Estado nunca ha asumido responsabilidad por los daños ocasionados en estos espacios y agregó que actualmente no existe una coordinación formal entre ambas administraciones para atender este tipo de situaciones.

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