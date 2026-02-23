Gobierno y colectivo difieren en cifras de desaparecidos en SLP

El Gobierno del Estado aseguró, mediante un comunicado, que San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con menor número de personas desaparecidas del país y que registra una efectividad superior al 70 por ciento en la localización de casos.

Con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, informó que actualmente 242 personas permanecen en calidad de no localizadas, luego de que se lograra ubicar a 595 de un total de 837 reportes. También precisó que un número considerable correspondió a ausencias voluntarias y que la entidad figura, junto con Yucatán, Campeche y Baja California Sur, entre los estados con menor incidencia.

Además, señaló que una misma persona puede tener más de un folio en el sistema nacional y sostuvo que San Luis Potosí es de las entidades que más ha reducido casos tras la actualización histórica del registro.

Reacciones y cuestionamientos del colectivo Voz y Dignidad

En contraste, el pasado 21 de febrero, Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, informó que tan sólo en 2025 se abrieron mil 500 carpetas de investigación por desaparición en el estado y otras 30 antes del 15 de enero de 2026, lo que suma mil 530 casos recientes.

La activista advirtió que a estas cifras se agregan expedientes acumulados desde 2018 y registros forenses que datan desde 2006. También cuestionó la falta de recursos y personal exclusivo para la investigación, pese a la creación de una Fiscalía Especializada en la materia.

Mientras el Gobierno estatal destaca una alta efectividad en localización y una baja incidencia comparativa, el colectivo sostiene que la problemática continúa en expansión y requiere mayor fortalecimiento institucional.