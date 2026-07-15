Gobiernos incorporarán presupuestos a programas con perspectiva de género

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Las dependencias del Gobierno del Estado y los municipios deberán comenzar a incorporar presupuestos con perspectiva de género en sus programas y planes de desarrollo, como parte de las nuevas atribuciones que asumirá la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMUJERES) tras la reforma a su Reglamento Interior, publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La modificación representa uno de los cambios más relevantes desde la creación de la dependencia, ya que reconoce que durante su primer año de operación se detectaron duplicidad de funciones, problemas en la distribución de competencias y áreas de oportunidad que limitaban la coordinación interna y la eficacia de las políticas públicas dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas.

Con la reforma, la SEMUJERES tendrá la facultad de vigilar que los procesos de planeación, programación y presupuestación del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos incorporen los enfoques de igualdad sustantiva, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad. Además, promoverá que los planes municipales de desarrollo contemplen acciones específicas en favor de las mujeres y cuenten con recursos etiquetados para ello.

El nuevo reglamento de la dependecia también fortalece la capacidad de la dependencia para diseñar metodologías y coordinar, junto con la Secretaría de Finanzas, procesos que permitan implementar presupuestos con perspectiva de género, además de reforzar el monitoreo de indicadores y de los bancos estatales de información relacionados con la violencia contra las mujeres.

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De acuerdo con el decreto de reforma del reglamento, estos cambios forman parte de una reestructuración institucional orientada a corregir deficiencias detectadas durante el primer año de funcionamiento de la Secretaría, redistribuir responsabilidades entre sus áreas y fortalecer su capacidad para coordinar la política estatal en materia de igualdad sustantiva y prevención de la violencia de género.