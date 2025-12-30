logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Fotogalería

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?

La SCT informó de los horarios especiales para este 31 de diciembre y 1 de enero

Por Pulso Online

Diciembre 30, 2025 03:36 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio conocer los horarios en que operarán las rutas del transporte colectivo urbano para los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Indicó que con motivo de las celebraciones de fin de año, se habilitarán corridas y horarios específicos, mismos que quedaran de la siguiente manera:

LEA TAMBIÉN

Ajuste a tarifa del transporte público es por ley: SCT

Para enero, se determina con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, dijo Martínez Acosta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?
Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?

Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?

SLP

Pulso Online

La SCT informó de los horarios especiales para este 31 de diciembre y 1 de enero

Diputadas y diputados se llevaron Navidad de 323 mil pesos c/u
Diputadas y diputados se llevaron Navidad de 323 mil pesos c/u

Diputadas y diputados se llevaron "Navidad" de 323 mil pesos c/u

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Entre salario y 70 días de aguinaldo, las y los 27 legisladores potosinos vieron abundancia en sus cuentas

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE
Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

SLP

Samuel Moreno

La dependencia reporta avances en la respuesta institucional

Aseguran más de 100 kg de pirotecnia clandestina en la capital
Aseguran más de 100 kg de pirotecnia clandestina en la capital

Aseguran más de 100 kg de pirotecnia clandestina en la capital

SLP

Rolando Morales

Entre los explosivos asegurados se encuentran artefactos conocidos como "el méndigo" y "cara de diablo"