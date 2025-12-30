Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?
La SCT informó de los horarios especiales para este 31 de diciembre y 1 de enero
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio conocer los horarios en que operarán las rutas del transporte colectivo urbano para los días 31 de diciembre y 1 de enero.
Indicó que con motivo de las celebraciones de fin de año, se habilitarán corridas y horarios específicos, mismos que quedaran de la siguiente manera:
Ajuste a tarifa del transporte público es por ley: SCT
Para enero, se determina con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, dijo Martínez Acosta
