Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero
Los días 24 y 31 de diciembre, los camiones circularán hasta las 20:00 horas
El líder de permisionarios de transporte colectivo urbano, Margarito Terán, informó sobre los horarios que tendrá este servicio en lo días festivos.
Detalló que los días 24 y 31 de diciembre, las rutas brindará el servicio con normalidad, pero hasta las 20:00 horas (8 de a noche).
Además, lo días de descanso como el 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no habrá servicio o será muy limitado.
Exhortó a los usuarios a prever los tiempos en los días de recorte de horarios y tener en cuenta la suspensión de las rutas.
