Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero

El líder de permisionarios de transporte colectivo urbano, Margarito Terán, informó sobre los horarios que tendrá este servicio en lo días festivos.

Detalló que los días 24 y 31 de diciembre, las rutas brindará el servicio con normalidad, pero hasta las 20:00 horas (8 de a noche).

Además, lo días de descanso como el 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no habrá servicio o será muy limitado.

Exhortó a los usuarios a prever los tiempos en los días de recorte de horarios y tener en cuenta la suspensión de las rutas.

