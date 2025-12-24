logo pulso
SLP

Suspenderán transporte colectivo 25 de diciembre y 1 de enero

Los días 24 y 31 de diciembre, los camiones circularán hasta las 20:00 horas

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 11:42 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El líder de permisionarios de transporte colectivo urbano, Margarito Terán, informó sobre los horarios que tendrá este servicio en lo días festivos.

Detalló que los días 24 y 31 de diciembre, las rutas brindará el servicio con normalidad, pero hasta las 20:00 horas (8 de a noche).

Además, lo días de descanso como el 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no habrá servicio o será muy limitado.

Exhortó a los usuarios a prever los tiempos en los días de recorte de horarios y tener en cuenta la suspensión de las rutas.  

SLP

Redacción

Los días 24 y 31 de diciembre, los camiones circularán hasta las 20:00 horas

