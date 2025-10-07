Guzmán Michel denuncia que le fabricaron delitos

Tras permanecer más de tres meses en un penal federal de máxima seguridad en Veracruz, el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Miguel Ángel Guzmán Michel, denunció que fue detenido de manera ilegal y acusado de delitos fabricados, incluyendo terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada.

Guzmán Michel, defensor de los pueblos indígenas Pame y Tenek en la Huasteca, responsabilizó a caciques y empresas de la región de los cargos en su contra por afectar sus intereses económicos.

El académico explicó que fue señalado por un testigo protegido de que, en 2007, él y otras 38 personas colocaron explosivos en instalaciones y ductos de Pemex. Sin embargo, la universidad acreditó que durante esos días Guzmán Michel estaba impartiendo clases, lo que contribuyó a su liberación tras más de 90 días de detención. "Gracias a la presión de organizaciones sociales y a la acreditación de la Universidad, se logró mi libertad", afirmó.

Durante su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 en Villa Aldama, Veracruz, Guzmán Michel denunció violaciones a sus derechos humanos, incluida la falta de atención médica, condiciones insalubres y segregación. Relató que se le daba comida en el suelo, olía a orines y excremento, y que muchos internos permanecían sin atención médica a pesar de estar en estado crítico o con enfermedades terminales.

El catedrático acusó al Juez Segundo de Distrito en Veracruz, a quien calificó como "juez de consigna", y a un abogado vinculado a conflictos por tierras en la comunidad La Palma, de actuar bajo órdenes de quienes buscan frenar su trabajo en favor de los pueblos indígenas. Señaló que estas acciones se relacionan con empresas mineras y cementeras interesadas en explotar recursos de la Huasteca.

Guzmán Michel anunció la creación de la "Ley del Punto Final", iniciativa que busca terminar la criminalización de la lucha social, lograr amnistía general para personas encarceladas en condiciones irregulares o por tortura, y reformar el sistema penitenciario federal. A partir del 20 de noviembre, prevé una serie de foros en todo el país para impulsar la ley y generar un frente ciudadano nacional que proteja a defensores de derechos humanos.

Durante una rueda de prensa, Guzmán Michel solicitó al gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona garantías de seguridad para su integridad física ante posibles represalias, tras conocer la existencia de otra carpeta de investigación en su contra en San Luis Potosí.

Acompañado de líderes sociales, entregó su solicitud en Palacio de Gobierno y posteriormente sostuvo un encuentro con autoridades universitarias y la Defensoría de los Derechos Universitario de la UASLP.

El abogado del catedrático, Arturo Castañeda Delgadillo, confirmó que tanto Guzmán Michel como las demás personas involucradas quedaron totalmente libres por las irregularidades en el expediente.

"Estamos pidiendo que yo no sea objeto de persecución, que se respete mi integridad física y que no se me convierta en perseguido aquí, en el estado de San Luis Potosí, porque tenemos información de que se había formado por ahí alguna otra carpeta de investigación en mi contra, específicamente para mí, ordenada por alguien desde muy alto", compartió.