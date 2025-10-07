Durante octubre se cubrirá adeudo con la UASLP: Torres Sánchez

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí aseguró que antes de que finalice octubre cubrirá los recursos pendientes con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de varios meses de diferencias en los montos y tiempos de entrega del financiamiento acordado con la Federación.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, explicó que tras una reunión entre autoridades estatales, la Secretaría de Finanzas y el rector Alejandro Zermeño Guerra, se alcanzó un acuerdo para regularizar el flujo de recursos que forman parte de un convenio tripartita estimado en 500 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, la conciliación entre las áreas financieras permitió resolver los desfases y garantizar la continuidad de las actividades académicas sin afectaciones. "No existe ninguna situación de riesgo en la continuidad de las actividades ordinarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está garantizado el asunto financiero", declaró.

Torres Sánchez reconoció que las demoras se originaron por ajustes administrativos, aunque descartó un incumplimiento en los compromisos del estado. Dijo que durante el año se han entregado recursos de manera constante y que en las próximas semanas se completarán los pagos para cerrar el ejercicio presupuestal sin adeudos con la institución.

"En San Luis Potosí la educación es prioridad; se privilegia el diálogo, la coordinación y el interés superior de la comunidad universitaria", agregó.

El secretario insistió en que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es mantener comunicación directa con la universidad y asegurar su estabilidad económica. Reiteró además que las transferencias se harán en efectivo y conforme a los términos originales del convenio: "Se va a cumplir a cabalidad con el convenio de transferencia de recursos con la UASLP", concluyó.