Halaga a Torres S. su mención como perfil a gobernador
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El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, agradeció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona haberlo mencionado entre los perfiles que podrían contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, aunque afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobernabilidad y en el trabajo de la administración estatal.
Luego de que Gallardo Cardona incluyera al funcionario entre las opciones que analiza el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la sucesión, Torres Sánchez consideró que la referencia representa un reconocimiento y un halago, al destacar los más de 20 años que ha trabajado de manera cercana al mandatario estatal.
"Me siento muy privilegiado de participar todo este tiempo de la mano del gobernador. 20 años llevamos trabajando con él. Para mí ha sido un privilegio, un aprendizaje", señaló.
El funcionario sostuvo que los tiempos electorales deberán definirse posteriormente y aseguró que mantiene respeto por las decisiones que tome el grupo político al que pertenece. Añadió que, mientras tanto, continuará con sus responsabilidades al frente de la Secretaría General de Gobierno y con la atención a los distintos sectores de la entidad.
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