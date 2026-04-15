Detienen a padre y abuelo por sustracción de menor

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó la detención de dos hombres señalados por su probable participación en el delito de sustracción de menores, tras la desaparición de un niño de tres años en la zona metropolitana.

De acuerdo con la autoridad, los detenidos son Florentino "N", abuelo del menor, y Jorge Alberto "N", padre del niño, quienes presuntamente lo sustrajeron de su núcleo familiar sin contar con autorización legal.

Las acciones se llevaron a cabo mediante labores de inteligencia y trabajo de campo, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

El 14 de abril, agentes lograron la captura de Florentino "N" en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Posteriormente, el menor fue localizado y resguardado en Villa de Pozos, donde también se cumplimentó la orden de aprehensión contra Jorge Alberto "N".

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La Fiscalía confirmó que el niño fue puesto a salvo y se encuentra bajo protección, mientras que ambos imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Agentes del Ministerio Público buscarán su vinculación a proceso por el delito de sustracción de menores en las próximas horas.