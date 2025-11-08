logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Hay déficit de 25 mil viviendas en San Luis

El presidente de Canadevi destaca la urgencia de viviendas en San Luis Potosí

Por Martín Rodríguez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
La zona metropolitana de San Luis Potosí necesita como mínimo 25 mil viviendas nuevas, pero aunque es posible construir casas donde sea, se enfrenta el problema de dotarlas de servicios y diversos trámites por delante, informó Francisco Torres Ocejo, presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Explicó que San Luis Potosí puede hacer vivienda donde sea, pero el problema es dotarla de servicios, y en su caso de todo lo que se requiera. Sin embargo, se haga vivienda o no, hoy se tiene mucha necesidad y Canadevi tiene que contribuir a reducir ese déficit de vivienda.

Dijo que no hay municipios en particular donde se atoren los trámites para construir vivienda; edificar las casas no depende nada más de los ayuntamientos, también depende de los organismos operadores de agua potable, otros trámites en la Comisión Federal de Electricidad y factores externos tales como los planes metropolitanos.

Aseguró que la Canadevi tiene relación con todos los municipios, y en su caso con todos los organismos operadores de agua. Sin embargo, lo que se debe hacer ahora es la suma de esfuerzos, porque no es posible construir las viviendas donde se quiera.

Se les tiene que edificar en zonas que comparten con planteles educativos, hospitales y la industria.

