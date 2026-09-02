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Hay inconsistencias en estímulos para los agentes de la GCE

El documento oficial no es muy claro en las especificaciones

Por Samuel Moreno

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Hay inconsistencias en estímulos para los agentes de la GCE
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      Los nuevos estímulos económicos extraordinarios para elementos operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron formalizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero el propio documento oficial que establece las reglas para su entrega, contiene una inconsistencia en el monto del bono destinado a los policías con más de un año de servicio.

      La disposición, publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis" del 20 de agosto de 2026, establece que los agentes en activo que realizan labores operativas recibirán un estímulo económico extraordinario. Sin embargo, en la fracción I del Lineamiento Cuarto se señala en números un pago de 5 mil pesos mensuales, mientras que entre paréntesis el mismo monto aparece escrito como "cinco mil doscientos pesos", una diferencia de 200 pesos que no es aclarada en el documento.

      El beneficio está dirigido exclusivamente al personal operativo de la GCE y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que no generará derechos laborales permanentes. El esquema excluye al personal administrativo y sindicalizado, y contempla además un estímulo de 2 mil 200 pesos quincenales para los elementos con menos de un año de antigüedad, monto que sí aparece de manera coincidente tanto en número como en letra.

      Para acceder al apoyo, los agentes deberán contar con el examen de Control de Confianza aprobado y vigente, tener en regla la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas y no registrar inasistencias o determinadas incidencias. También deberán encontrarse sin sanciones, procedimientos administrativos o investigaciones judiciales en curso, además de no haber perdido armamento ni mantener daños sin reparar a bienes o inmuebles estatales durante los últimos dos años.

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      Los lineamientos contemplan que, si un elemento fallece después de que le fue asignado el estímulo pero antes de recibirlo, el recurso podrá entregarse a los beneficiarios registrados en su seguro de vida institucional. En caso de que el número de policías que cumplan los requisitos rebase la disponibilidad presupuestal, la SSPC dará prioridad a quienes hayan realizado actos heroicos o de alto impacto social, además de considerar criterios como antigüedad, grado policial y nivel académico.

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