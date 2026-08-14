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Hudimiento en Pozos sería obra defectuosa cuando era delegación

El sector afectado se encuentra en Ciudad 2000, reportaron vecinos

Por Leonel Mora

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Hudimiento en Pozos sería obra defectuosa cuando era delegación
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      El gobierno de Villa de Pozos, inició el análisis del hundimiento reportado por vecinos de la Calle 71 y Andador Jazmín en el sector de Ciudad 2000. Al parecer, se trata de una obra realizada cuando Pozos era una delegación de la capital, por lo que habría que determinar si aún existe una fianza vigente que ampare las reparaciones.

      Luego de que comerciantes y residentes de la zona reportaran en incipiente hundimiento, autoridades de Villa de Pozos tomaron conocimiento para verificar si se trata de un colapso de drenaje, que sería lo más probable, o si es otra la causa del desperfecto.

      Si se trata de un colapso de la red sanitaria, Interapas tendría la responsabilidad de acometer las reparaciones. En caso contrario, habría que determinar quién hizo la obra y si existe aún la protección de una fianza. Se recordó que la pavimentación de ese tramo de la Calle 71 fue entregada en su momento por el alcalde de la capital, Enrique Francisco Galindo Ceballos, cuando Pozos estaba bajo la tutela del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      De momento, autoridades de Pozos verificarán las condiciones de seguridad para el tránsito de personas y vehículos. De ser necesario, el tramo podría ser clausurado, previo aviso, para evitar riesgos a la población o prevenir que el hundimiento se haga más grande.

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