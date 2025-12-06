IFSE, sin facultades para investigar salarios de alcaldes

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que no tiene competencia para atender la denuncia presentada por el abogado Jesús Sierra Acuña, que acusa a varios alcaldes de recibir salarios superiores al del gobernador Ricardo Gallardo.

Por esta razón, el caso será canalizado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras que las contralorías internas de los ayuntamientos señalados deberán dar seguimiento a cualquier revisión sobre sus percepciones.

La denuncia señala a 16 presidentes y presidentas municipales, incluidos los de Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Lagunillas, Matehuala, Moctezuma, Rioverde, San Luis Potosí, Tamasopo, Tamuin, Venado, Villa de Zaragoza y Villa Hidalgo, además de otros cuyos salarios no están publicados en la plataforma estatal de transparencia.

El abogado fundamenta su denuncia en artículos de la Constitución Política del estado y en la Ley Reglamentaria del artículo 133 sobre remuneraciones, señalando que ningún servidor público debe percibir salario superior al del gobernador, salvo en casos específicos por funciones técnicas o acumulación de varios empleos públicos. La denuncia busca la imposición de sanciones y la devolución de las cantidades percibidas en exceso desde el 1 de octubre de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sierra Acuña detalla que estas percepciones excedentes, calculadas en más de 12.7 millones de pesos acumulados en tres años, se derivan de dietas, salarios y prestaciones que, según él, deberían destinarse a servicios públicos como educación, salud, seguridad e infraestructura. Advierte que esta situación constituye un daño patrimonial que afecta la equidad social y los recursos del estado.

Se señaló que, el IFSE solo puede auditar el uso de recursos estatales, y que los salarios de las y los presidentes municipales provienen del Ramo 28, cuya revisión corresponde a instancias federales. La dependencia refirió que el denunciante será guiado con las autoridades competentes para que su denuncia sea atendida, ya que la fiscalización de los montos señalados no está dentro de sus facultades.