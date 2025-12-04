Denuncian por altos sueldos a 17 alcaldes de la entidad

El ciudadano José Jesús Sierra Acuña, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) contra 17 presidentes municipales de San Luis Potosí, acusándolos de recibir salarios muy superiores al del gobernador, que según él, debería ser el límite legal.

Sierra explicó que tras revisar los portales de transparencia únicamente pudo documentar 17 casos, pues varios municipios no publican información completa o incluso reportan sueldos en “cero pesos”. Entre los ejemplos que expone destacan los alcaldes de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Tamazopo.

En el caso de la capital, señala al alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo salario ronda los 120 mil pesos mensuales, lo que representa más del doble del sueldo del gobernador. Para Ciudad Valles, apunta al presidente David Armando Medina Salazar, con percepciones que superan los 90 mil pesos mensuales, igualmente por encima del tope referencial.

Y en Tamazopo, atribuye al alcalde Mario Alberto López un ingreso aproximado de 140 mil pesos mensuales, lo que calificó como “tres veces más que el gobernador”.

