logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian por altos sueldos a 17 alcaldes de la entidad

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian por altos sueldos a 17 alcaldes de la entidad

El ciudadano José Jesús Sierra Acuña, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) contra 17 presidentes municipales de San Luis Potosí, acusándolos de recibir salarios muy superiores al del gobernador, que según él, debería ser el límite legal.

Sierra explicó que tras revisar los portales de transparencia únicamente pudo documentar 17 casos, pues varios municipios no publican información completa o incluso reportan sueldos en “cero pesos”. Entre los ejemplos que expone destacan los alcaldes de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Tamazopo.

En el caso de la capital, señala al alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo salario ronda los 120 mil pesos mensuales, lo que representa más del doble del sueldo del gobernador. Para Ciudad Valles, apunta al presidente David Armando Medina Salazar, con percepciones que superan los 90 mil pesos mensuales, igualmente por encima del tope referencial.

Y en Tamazopo, atribuye al alcalde Mario Alberto López un ingreso aproximado de 140 mil pesos mensuales, lo que calificó como “tres veces más que el gobernador”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial
Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial

Mantiene la capital un importante rezago en seguridad vial

SLP

Rolando Morales

Disidentes políticos no deberían temer por su vida
Disidentes políticos no deberían temer por su vida

Disidentes políticos no deberían temer por su vida

SLP

Leonel Mora

Repite terna para director de Derecho
Repite terna para director de Derecho

Repite terna para director de Derecho

SLP

Redacción

Académicos respaldan la selección de su Consejo Técnico Consultivo

Juzgado impone multa a secretaria del Bienestar
Juzgado impone multa a secretaria del Bienestar

Juzgado impone multa a secretaria del Bienestar

SLP

Rolando Morales

La funcionaria incurrió en desacato al no entregar recursos a comunidades indígenas