Iglesia afirma que es grave atentar contra la vida

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Cualquier acto que atente contra la vida, ya sea humana o animal, representa una situación grave que no debe ser minimizada, señaló el párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera, quien se pronunció sobre el caso de maltrato animal en el que dos perros habrían muerto tras recibir disparos presuntamente realizados por un hombre en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Indicó el sacerdote que actualmente existe legislación encaminada a proteger a los animales del maltrato, por lo que consideró importante que las autoridades revisen el caso y se aplique la normativa correspondiente.

"Si un animal no representa un peligro o no está causando daño, no hay justificación para llegar al extremo de dispararle o quitarle la vida. Para eso existen otras alternativas", expresó.

Advirtió, además, sobre el riesgo de que este tipo de conductas reflejen una pérdida de sensibilidad social, al señalar que la indiferencia ante el sufrimiento de los animales puede ser un indicador preocupante en la convivencia humana.

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"El que endurece su corazón ante el sufrimiento de un animal también puede llegar a ser insensible ante el dolor de una persona", comentó.

Asimismo, consideró que las sanciones por maltrato animal deben tener un carácter correctivo y ejemplar, con el objetivo de evitar que este tipo de hechos se repitan y reforzar el respeto hacia los seres vivos.

"Es importante que existan consecuencias para quienes maltratan animales, para que no se genere la idea de que no pasa nada. Debemos conservar la sensibilidad y el respeto hacia todas las criaturas", concluyó.