Iglesia de La Compañía lleva 30% de restauración

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Hasta ahora, la restauración del templo de La Compañía, se encuentra a un 30% de avance por identificación e intervención de aplanados antiguos detectados en los sondeos, pero también por reposición de piezas de cantera de la fachada, procesos supervisados y auditados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó la arquitecta María del Carmen Ramírez, restauradora responsable.

La restauración continuó después de que se fueron reparados los daños producto de las movilizaciones del 8M. Aquella ocasión, voluntarios y personas responsables de la reparación, arreglaron los daños causados a los muros y vitrales, en tanto se encontraba un proceso de valoración, el daño causado por la destrucción de la cruz ubicada en uno de los nichos de la fachada principal.

En el caso de la restauración avanzada, el proceso de obra comenzó con sondeos en los aplanados mediante calas estratigráficas para determinar la existencia de aplanados potencialmente antiguos. Esto fue realizado por restauradores de bienes muebles.

Una vez determinado lo anterior y plenamente identificados, los restauradores retiraron los aplanados en mal estado.

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En el proceso contado hasta este martes, los restauradores ya se encontraban reponiendo los aplanados y hacían lo necesario para consolidar los aplanados antiguos mediante inyección de materiales iguales, en un proceso que concluirá pronto.

Por otra parte, escultores contratados para tal fin, realizan copias iguales de las piezas de cantera ubicadas en la parte superior del remate de la fachada, por medio de un proceso de réplica de dovelas, para ser sustituidas por encontrarse en un estado de deterioro grave.

El avance general de la obra está en un 30 por ciento.

Según la arquitecta responsable de la restauración, todo este trabajo multidisciplinario está debidamente supervisado y acompañado por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En ese sentido, dijo que se ha cuidado todo detalle para evitar salirse de la norma de restauración, respetando todos los términos establecidos por la institución federal, puesto que esta obra es tan importante por su valor histórico.