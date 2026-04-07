Imparable, deterioro de calle Vallarta

La calle Vallarta en el Barrio de Tequis, se deteriora de manera progresiva. Hace algunas semanas, la alcaldía de la capital colocó un cuadro de asfalto, pero todavía hay alrededor de 20 baches y algunos tramos que se hunden por deterioro del drenaje que data de 1964.

La calle fue construida en lo que hasta más de un siglo atrás fue una propiedad más grande, fraccionada por su dueño para la edificación de casas.

Desde su construcción, la calle fue dotada de red de drenaje y agua potable para abastecer las casas de la división del predio, ubicadas entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Escontría, proceso en el que el constructor desde un principio, aplicó la colocación total de la base hidráulica, a la que dio solidez y resistencia para la época, además de revestirla con pavimento de concreto hidráulico.

Luego, la calle fue un referente por la calidad de su pavimento, misma en la que vivieron diversas familias, algunas de las cuales poco a poco fueron abandonando el sitio para rentar los espacios a dependencias de gobierno como, por ejemplo, la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, pero también a un centro de educación preescolar del propio gobierno.

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En el sitio se encuentran algunos negocios particulares, tales como restaurantes y áreas de oficinas, pero aún es mayoritariamente de vivienda unifamiliar.

Las familias permanecen ahí por la plusvalía que les aporta la cercanía con el jardín de Tequis, pero el pavimento ya no sirve y presenta hundimientos que ya atoran hasta a un camión repartidor de mercancías.

Los vecinos se quejaron de que en una reciente intervención, los constructores aplicaron un corte rectangular a una sección de pavimento frente a una vivienda y le colocaron asfalto, pero el resto de la calle se quedó olvidada.