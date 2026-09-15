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Impulsan plataforma de comercio industrial

Por Martín Rodríguez

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Potosinos impulsan una plataforma de Inteligencia Artificial que en cuestión de segundos puede procesar requerimientos de compra de la industria y captar vendedores o viceversa, desarrollo que se denomina iMatch, espacio que será permanente y planeado para largo plazo, con el fin de que San Luis Potosí desarrolle negocios con los productos de proveeduría local, anunció Fermín Rodríguez, responsable de la plataforma y coordinador de la Expo Potosí Industrial. 

      Dijo que la plataforma es el sistema operativo de la industria, porque a través de Inteligencia Artificial, las empresas toman su requerimiento de compra, lo suben a la plataforma, el propio diseñado lee los datos ingresados, estandariza y homologa el requerimiento y una vez procesado, aquel oferente que tenga productos o servicios suba sus ofertas y una vez estandarizados esos ofrecimientos, la propia plataforma los estandariza uno con otro, con el fin de amarrar negocios en un solo paso. 

      La plataforma como tal y según su diseño puede realizar el proceso de compra y venta.

      Dijo que la plataforma es muy importante porque las pequeñas y medianas empresas que llegan a la Zona Industrial a ofrecer sus productos o servicios, tienen una restricción desde la entrada a las casetas y difícilmente llega la información a quien busca productos o servicios. 

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      Agregó que la plataforma está lista para ser utilizada en la Expo Potosí Industrial, de hecho será el motor que dará vida a la expo y permitirá la apertura de citas presenciales de negocios. Sin embargo, la plataforma funciona las 24 horas los 365 días del año, con el fin de cotejar los requerimientos de la industria. 

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