Inauguran en Soledad glorieta de San Miguel

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Lo que anteriormente se conocía como Plaza Milenio, fue rehabilitada por el Ayuntamiento de Soledad y ahora lleva por nombre Plaza Magdaleno Cedillo, debido a que se ubica sobre la calle del mismo nombre.

Además, a petición de los habitantes, en el sitio fue instalada una imagen de San Miguel Arcángel.

El Departamento de Infraestructura Municipal realizó los trabajos de rehabilitación, mientras que el artista plástico Gorupo estuvo a cargo de la elaboración de la imagen.

Tras la develación de la estatua de San Miguel Arcángel, el párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera, celebró una misa de oración y bendición en este espacio donde ahora será venerada la imagen religiosa.

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Emilio Sierra Arriaga, integrante y devoto de San Miguel Arcángel, acudió a la develación y compartió que, tras la instalación de la figura, será el encargado de organizar las festividades en honor al arcángel.

Detalló que fue en diciembre de 2016 cuando la imagen proveniente de San Felipe visitó por primera vez Soledad de Graciano Sánchez, hecho que marcó el nacimiento de la primera división migueleña propia del municipio, separándose de la organización que anteriormente integraba tanto a San Luis Potosí como a Soledad.

A partir de ese momento, inició un proyecto para fortalecer la devoción hacia San Miguel.