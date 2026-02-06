Inaugurará Sheinbaum la UNRC a medias en Soledad

A un día de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a San Luis Potosí para inaugurar formalmente el nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los trabajos de infraestructura aún no han sido concluidos en su totalidad.

Durante un recorrido de Pulso por el sitio, se constató que diversos espacios del complejo universitario permanecen en obra negra, mientras cuadrillas de trabajadores realizan labores intensivas para avanzar en los pendientes.

En algunas áreas, el concreto recién colocado continúa en proceso de fraguado, por lo que se prevé que los trabajos se extiendan durante los próximos días.

El campus comenzó actividades académicas en modalidad virtual desde septiembre de 2025, pese a que la construcción física del inmueble seguía en proceso.

Hasta el momento, las instalaciones no han sido entregadas de manera integral, aunque las labores continúan con el objetivo de cumplir con la agenda prevista para la inauguración oficial este sábado.

La apertura formal del campus forma parte de la gira presidencial en la entidad y busca consolidar la presencia de la Universidad Nacional 'Rosario Castellanos' en San Luis Potosí, como una alternativa de educación superior pública orientada a ampliar la cobertura educativa en la zona metropolitana.