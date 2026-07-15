Incertidumbre frena proyectos industriales

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El Recinto Fiscalizado y la Aduana Interior presentaban ayer movilización de mercancías sin sobresaltos, aunque los proyectos de inversión planteados para San Luis Potosí y otras zonas están detenidos por la incertidumbre que ha generado el anuncio de la revisión anual del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), informó el economista Gustavo Puente Estrada.

Precisó que de la movilización diaria de contenedores desde el Interpuerto del Eje 140, hay muchas mercancías que no pagan arancel, pero dentro de las nuevas reglamentaciones quiere que los vehículos terminados lleven más autopartes fabricadas en Estados Unidos, lo que deja a México en una desventaja competitiva importante.

El también expresidente de Coparmex advirtió que las cosas pueden cambiar y no se sabe si mejorarán o empeorarán después del día 20, el último día de las reuniones para discutir el Tratado de Libre Comercio.

Comentó que todavía estamos muy lejos de igualar la satisfacción del mercado de la Unión Europea con lo que se refiere a Estados Unidos, puesto que este último país además representa una distancia física menor y facilita la logística con el mayor comprador del mundo.

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La movilización de mercancías a través del Interpuerto y el procesamiento a través de la Aduana Interior no presenta variaciones, aún y cuándo San Luis Potosí forma una parte muy importante de los 88 mil millones de dólares que las empresas manufactureras y de la transformación vendieron a la Unión Europea, aún así una cantidad mucho menor a los 680 mil millones de pesos comercializados con Estados Unidos.

"Nuestro mercado natural es Estados Unidos porque ellos compran todo, pero eso no está peleado con que tengamos que revisar nuevos nichos de mercado, porque nunca se nos había apretado tanto el comercio exterior como ahora con los aranceles", concluyó.