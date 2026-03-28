Incertidumbre por freno en negociaciones del T-MEC

Hay incertidumbre del lado empresarial, por el aplazamiento en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y además hay descontrol, porque ya habían iniciado las pláticas y se suspendieron, una condición que afecta directamente a empresarios y el mundo laboral, advirtió el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.

Aplazamiento de negociaciones y su impacto

Explicó que el aplazamiento de las negociaciones, lo único que hace es apostar al optimismo o a cualesquiera otras reacciones que sugieran, lo que pudiera ocurrir en un futuro con el T-MEC, por lo que se refiere al futuro de la supervivencia del tratado comercial.

Dijo que lo que se tiene que hacer es empezar a trabajar para lograr los acuerdos con el vecino Donald Trump, aunque se sabe que el presidente de Estados Unidos, dice un día una cosa y al otro día cambió de opinión, lo que ha dado más fuerza al escenario de incertidumbre que se vive por las condiciones macroeconómicas del estado y del país.

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Expectativas y acciones del Gobierno del Estado

"Apostamos a que se favorezca la revisión del T-MEC, pero también que a su vez, el resultado abone a que haya mayor certeza para la economía y para la estabilidad de la región, incluyendo la fortaleza de las empresas y la parte laboral".

El funcionario explicó que la incertidumbre que ha generado el aplazamiento, pudiera derivar en un escenario de mayor estabilidad en los próximos meses, cuando ya se tenga certeza de lo que pudiera ocurrir con el tratado comercial y las condiciones bajo las que todas las naciones firmantes salgan ganando.