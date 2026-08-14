logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incrementan operativos de seguridad en Cd. Satélite

Por Leonel Mora

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
Incrementan operativos de seguridad en Cd. Satélite
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que ha incrementado sus operativos de prevención y vigilancia en Ciudad Satélite, así como la identificación de puntos estratégicos de seguridad, debido al crecimiento de la población y del número de empresas en este sector. 

      En el mediano plazo, la corporación sí contempla el establecimiento de una base operativa, aunque esto dependerá del crecimiento gradual del número de sus elementos.

      Mandos de la dependencia de seguridad pública precisaron que "ante el crecimiento habitacional y la llegada de nuevas empresas a Ciudad Satélite, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos mantiene una estrategia de vigilancia permanente en este sector mediante operativos periódicos y recorridos preventivos realizados por elementos municipales en calles, accesos y puntos considerados estratégicos para la seguridad de la población".

      Se informó que, debido a que se trata de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del nuevo municipio, recientemente se reforzó la presencia policial con acciones enfocadas en la prevención del delito y la atención oportuna de reportes ciudadanos, a fin de brindar mayor tranquilidad a las familias y a quienes desarrollan actividades económicas en las empresas ubicadas en esta zona que ahora pertenece a Villa de Pozos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen
        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen

        Reitera Fox rechazo a las "dádivas" a personas que no producen

        SLP

        Martín Rodríguez

        En San Luis, el expresidente advirtió de amenazas a la democracia en México con la 4T

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández
        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Organizaciones feministas piden revisar avances y fortalecer colaboración con sociedad civil en Semujeres.

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización
        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        SLP

        Redacción

        El titular del organismo resaltó el trabajo conjunto de ingenieros y especialistas en informática

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz
        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señalan que este año el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores y sus estructuras alteran la corriente