Incrementan operativos de seguridad en Cd. Satélite

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La Guardia Civil de Villa de Pozos, informó que ha incrementado sus operativos de prevención y vigilancia en Ciudad Satélite, así como la identificación de puntos estratégicos de seguridad, debido al crecimiento de la población y del número de empresas en este sector.

En el mediano plazo, la corporación sí contempla el establecimiento de una base operativa, aunque esto dependerá del crecimiento gradual del número de sus elementos.

Mandos de la dependencia de seguridad pública precisaron que "ante el crecimiento habitacional y la llegada de nuevas empresas a Ciudad Satélite, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos mantiene una estrategia de vigilancia permanente en este sector mediante operativos periódicos y recorridos preventivos realizados por elementos municipales en calles, accesos y puntos considerados estratégicos para la seguridad de la población".

Se informó que, debido a que se trata de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del nuevo municipio, recientemente se reforzó la presencia policial con acciones enfocadas en la prevención del delito y la atención oportuna de reportes ciudadanos, a fin de brindar mayor tranquilidad a las familias y a quienes desarrollan actividades económicas en las empresas ubicadas en esta zona que ahora pertenece a Villa de Pozos.

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