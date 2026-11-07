Se dispara 25% cifra de víctimas en accidentes viales

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A poco más de un mes de que concluya 2026, San Luis presenta un incremento del 25 por ciento en los accidentes de transporte motorizado, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El año pasado en la misma referencia, la entidad potosina contabilizó cuatro mil 399 personas lesionadas en este tipo de siniestros, donde se consideran camiones, motocicletas, coches y otro tipo de vehículos motorizados.

En contraste, en once meses y siete días del 2026 el indicador acumuló cinco mil 515 usuarios de la vía pública afectados por los incidentes, tres mil 460 corresponden a hombres y dos mil 055 fueron mujeres.

Es decir, la atención hospitalaria estatal ingresó a mil 116 pacientes más este año, equivalente a un aumento del 25 por ciento.

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El reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), advirtió del incremento previo a las festividades navideñas y de año nuevo, donde aumentan sustancialmente no solo los accidentes viales, sino también las muertes por hechos de tránsito.

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En promedio, siete accidentes graves de motociclistas se registran cada mes en la zona metropolitana, con jóvenes de entre 20 y 25 años y menores de edad entre las personas involucradas, informó recientemente Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, quien advirtió sobre la imprudencia al conducir estos vehículos.