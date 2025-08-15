Incrementó la recaudación de Predial en Pozos

El Concejo Municipal de Villa de Pozos informó que, a la fecha, la recaudación del Impuesto Predial llegó a 37 millones de pesos, cifra de la que se dijo que contrasta con los siete millones de pesos que reportó el Ayuntamiento de la capital en el proceso de entrega – recepción.

“De enero a la fecha, el municipio ha logrado una recaudación de 37 millones de pesos, una cifra significativa si se compara con los apenas siete millones de pesos que se reportaban cuando era delegación, según datos de la entrega – recepción correspondientes a la administración anterior. Este incremento refleja una mejora sustancial en la gestión local de los recursos”, respondió el área financiera del gobierno poceño.

Se dijo que el resultado se debe a que se han reforzado las estrategias de cobro y regularización fiscal, lo que ha permitido elevar los ingresos propios “que ahora sí se invierten en el municipio y no como antes, que lo recaudado se iba a obras para otros sectores y no para Villa de Pozos”.

El tema de los recibos que a principios de la nueva administración se emitieron con logos de Soledad de Graciano Sánchez, esto quedó resuelto desde hace tiempo y ahora todos los comprobantes se entregan con sellos propios.

El área financiera destacó que el Congreso del Estado aprobó recientemente que el municipio de Pozos aplique un programa de incentivos fiscales a contribuyentes con adeudos acumulados de varios años atrás. Esta medida busca no sólo recuperar recursos, sino también ofrecer facilidades a quienes quieren ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.